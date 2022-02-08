"Німеччина стала заручницею Росії та розвалює НАТО" - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп назвав Німеччину «заручницею Росії» через позицію Берліна щодо газопроводу Північний потік-2, повідомляє Новое время.

"Німеччина справді є заручницею Росії. Тут взагалі немає питань" , - сказав Трамп в ефірі Fox Business.

Експрезидент США також розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца, який на пресконференції з нинішнім американським президентом Джо Байденом не згадав про закриття Північного потоку-2 у разі вторгнення РФ в Україну.