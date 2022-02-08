Гороскоп на 9 лютого: яким знакам обіцяють романтичні пригоди

За прогнозами астрологів, 9 лютого буде наповнене поривами відірватися від реальних, рутинних справ та присвятити час чомусь більш приємному. Зірки радять сміливіше вирушати на прогулянку з друзями або в кафе/кіно. Усе інше цілком може й почекати, повідомляє УНІАН.

Овен

На Овнів чекає позитивний та мрійливий день. Їх з ранку буде не залишати бажання зануритися у світ мрій, фантазувати та творити. Цей день подарує представникам даного знака чимало щасливих й радісних подій.

Тілець

Тельці 9 лютого будуть максимально спокійними. Оточенню навіть може здатися, що їм плювати на все. Ні, вони просто вирішили взяти паузу і на час відволіктися від проблем, пов'язаних з любовними справами та фінансами.

Близнюки

Близнюки в цей день будуть внутрішньо розриватися, намагаючись вирішити, як краще вчинити: бути стриманими або все-таки дати спеку. Зірки радять прислухатися до серця.

Рак

Раки 9 лютого захочуть розслабитися і просто плисти за течією життя. Вони нададуть всесвіту право вирішувати за них, яким вийде цей день.

Лев

Леви 9 лютого будуть запальними та максимально емоційними. Представникам цього знака буде складно стриматися. Тому зірки радять постаратися уникати непотрібних зустрічей, суперечок та конфліктів.

Діва

Діви цього дня будуть налаштовані на романтичну хвилю. І навіть їхні практичність та впертість не завадять як слід насолодитися моментом.

Терези

У Терезів 9 лютого з'явиться можливість значно розширити горизонти та з користю провести вільний час. На них чекають нові цікаві зустрічі та знайомства.

Скорпіон

Скорпіони 9 лютого будуть чіплятися самі до себе з будь-якого приводу. Зірки радять бути з собою м'якше, об'єктивно оцінюючи всі свої промахи або ж досягнення.

Стрілець

Стрільці цього дня ризикують потонути у власних мріях. Зірки радять не надто захоплюватися цим, оскільки порожні задумки навряд чи мають шанс здійснитися.

Козоріг

Козерогів 9 лютого буде все дратувати. Особливо сприйнятливий настрій може підштовхнути до непотрібних суперечок. Зірки радять не вестися на всі ці свої внутрішні пориви та тверезо дивитися на речі.

Водолій

Водолії цього дня раптом захочуть піддатися слабкості відкласти на час всі свої справи. У результаті день пройде спокійно та без звичного для них поспіху встигнути все й відразу.

Риби

Риби 9 лютого будуть зайняті домашніми справами. І цього дня побутові проблеми їх не особливо будуть засмучувати. Головне при цьому намагатися абстрагуватися й не сприймати все близько до серця. Розбита чашка – це ж не кінець світу.