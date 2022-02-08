З 11 лютого три області перейдуть у червону зону

Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила з опівночі 11 лютого перевести в червону зону три області України — Закарпатську, Луганську та Хмельницьку, повідомляє Новое время.

Станом на 8 лютого у червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, решта регіонів — у жовтій чи помаранчевій зонах.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 34 353 людей, зафіксовано 255 летальних випадків, 15 193 пацієнти одужали. Добовий показник захворюваності різко зріс після зниження на вихідних — до цього раніше коронавірус виявили у 23 378 людей.

У МОЗ вважають, що найближчі два тижні в Україні можуть фіксувати до 60 тисяч випадків коронавірусу на добу, а потім захворюваність почне знижуватися. У відомстві пов'язують зростання захворюваності з розповсюдженням штаму Омікрон.

На початку лютого головний санлікар Ігор Кузін казав, що найближчим часом у червону зону можуть перейти області із загрозливою епідемічною ситуацією — Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська.