Зеленський прокоментував пресконференцію Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію глави Кремля Володимира Путіна 7 лютого, повідомляє Новое время.

Під час спільного брифінгу з французьким президентом Еммануелем Макроном Зеленський сказав, що не дивився пресконференцію Путіна, бо не має часу. На запитання журналістки про те, як він відреагував на «відкритість» глави Кремля, президент відповів:

«Я вважаю, що відкритість — це завжди чудово, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість і є розуміння, що є небезпека і це не жарт… Мені здається, це позитивний результат. В принципі, я не дуже довіряю словам. Я вважаю, що для політика відкритість — це конкретні кроки. У нашому випадку це кроки з деескалації... Я вважаю, що для цього в цієї людини [Путіна] все є».