Українська електровантажівка CoolOn вийде на ринок вже цього року

Компанія Coolon Motors з Кривого Рогу опублікувала відео тестів своєї електричної вантажівки CoolОn. Новинка ціною близько 16 тисяч доларів надійде в продаж вже в цьому році, повідомляє РБК-Україна.

За словами виконавчого директора компанії Віталія Бризгалова, випробування прототипу CoolОn проходять в будь-яку погоду. Паралельно відпрацьовуються і вдосконалюються технології, проводиться підготовка до сертифікації електрогрузовика.

Всі елементи автомобіля розроблені власними силами з урахуванням сучасних матеріалів і технологій. Крім того, максимально спрощені операції з виготовлення вантажівки.

При цьому кабіна зроблена з дорогого пластика PDCPD, що витримує перепад температур від - 40 до +120 градусів Цельсія і має термін експлуатації 20 років. Зовнішні панелі з цього матеріалу легше стали, але витримують велике навантаження.

Найскладнішою і витратною частиною машини є літій-залізофосфатний акумулятор – його компанія закуповує у китайського партнера. Вартість базової батареї COOLBATT40kW-становить 5200 доларів, що в структурі собівартості становить 40% від усієї ціни.

Щодо вартості в 16 тисяч доларів за шасі топ-менеджер зазначив, що ця цифра не взята зі стелі – це результат скрупульозних розрахунків.

У будь-якому виробництві дуже важливий фактор серійності та кількості виробленої продукції. Для класичного автовиробництва мінімально потрібно виробляти 20 тисяч автомобілів на рік. При цьому прибуток в 3-5% вважається хорошою.

При цьому, різниця експлуатація вантажівки з електричною установкою і дозволяє щомісяця економити 360 доларів в порівнянні з ДВС-автомобілем. Крім того, компанія надаватиме електромобіль в лізинг, за який можна буде виплачувати за рахунок зекономленого палива - якщо порівнювати витрати на експлуатацію звичайної вантажівки з ДВС.

У серію електрична вантажівка CoolOn піде вже цього року. Почавши з двох тисяч автомобілів на рік, компанія планує протягом трьох років збільшити тираж до 20 000 легких комерційних автомобілів.