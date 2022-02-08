У Євросоюзі прокоментували новину Bloomberg про вторгнення Росії в Україну

Євросоюз вважає, що фейкова новина Bloomberg про "вторгнення Росії в Україну", опублікована опівночі 5 лютого, була "помилкою з коротким терміном життя". Таким чином, інцидент охарактеризував представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Лента.Ру.

"Для нас ця історія — не проблема, і вона залишилася в минулому. Ми помітили це повідомлення у повільні години вихідного дня, проте зрозуміли, що це була помилка з коротким терміном життя, яку агентство новин швидко виправило. Вона не викликала особливого резонансу і не привернула увагу ЗМІ" , - заявив Стано.

Він також зазначив, що ЄС не ґрунтує свої дії на матеріалах ЗМІ. За його словами, у повідомленнях новин зустрічаються помилки, проте важливо, щоб вони "були визнані та виправлені".