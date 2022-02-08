Валютний ринок вівторка: підсумки дня

Незважаючи на те, що вчора курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку опустився нижче за психологічний рівень 28 гривень, сьогодні закріпити успіх не вдалося.

Численні інтервенції Національного банку у понеділок, результатом яких стала покупка понад 250 млн доларів, не лише прибрали з ринку надлишки доларової пропозиції, а й підштовхнули спекулянтів до фіксації прибутку. Після того, як котирування опустилися до 27,90 гривень на купівлі та 27,925 гривень на продажі, кількість охочих купити валюту різко зросла, і курка долара знову почала зростати. Примітно, що Національний банк сьогодні взагалі не брав участі у торгах. На час закриття торгів долар повернувся до рівня 28 гривень.

Закрили основну фазу торгів вівторка на 5 копійок на купівлі та на 4 копійки на продажі вище, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,85/27,97 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися ширше, ніж у понеділок: спред на відкритті становив 12 копійок. Перші угоди за ціною 27,90 гривні пройшли о 9:12. Активність покупців у першу годину торгів призвела до того, що дешевші пропозиції досить швидко розкупили. Продавці зреагували миттєво: вони прибрали частину заявок, а решту підняли цінник. До 12:45 котирування піднялися до 28,012 гривень на купівлі та 28,03 гривень на продажу. Такі ціни вже здалися продавцям прийнятними, і вони виставили зняті раніше заявки, але за новими цінами. Зростання зупинилося, і до кінця торгів угоди йшли в діапазоні 27,96-28,01 гривень.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 27,98/28,01 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,02 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 21,4 млн. порівняно з понеділком і склав 200,2 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 21,9494 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 21,9494 гривень. Офіційний курс долара на 9 лютого встановлено на позначці 27,9619 гривень за долар, зниження на 3,79 копійки.

встановлено на позначці 27,9619 гривень за долар, зниження на 3,79 копійки. Офіційний курс євро на 9 лютого встановлено на позначці 31,9255 гривень за євро, зниження на 14,69 коп.

Готівковий долар сьогодні оперативно відреагував на зміну тренду на міжбанку. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 27,92-27,93 гривень, але вже до обіду цінник підняли до 28,02-28,04 гривень. Надвечір цінник залишився тому ж рівні, тобто. за день долар у столиці подорожчав на 10 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1418 долара. Євро знижується другий день поспіль, коригуючись після бурхливого зростання минулого тижня. Що стосується готівкового євро , сьогодні він чітко слідував за готівковим доларом, ігноруючи те, що відбувається на світових ринках. Вранці його продавали за 31,82-31,85 гривень; до обідньої перерви, за доларом, цінник підняли до 31,92-31,94 гривень, така ж ціна збереглася і до вечора.

Російський рубль зростає другий тиждень поспіль. Сьогодні він досяг 75 руб/$, і лише висока ймовірність відновлення інтервенцій Центробанку Росії не дає йому зміцнитись ще більше. Готівковий рубль , який кілька днів продавався за стабільною ціною, сьогодні подорожчав на 2 копійки, до 3,69-3,70 гривень за 10 рублів.