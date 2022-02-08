Кузін сказав, скільки нещеплених медпрацівників усунули від роботи

В Україні відсторонили від роботи 2136 невакцинованих від СOVID-19 співробітників медичних установ, написав у Facebook головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Новое время.

"З 31 січня набули чинності зміни до наказу, яким було розширено список організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19" , - пише чиновник.

Він уточнив, що серед відсторонених медиків – 216 лікарів та 765 медичних сестер.

Головний державний санітарний лікар додав — відсторонили приблизно 0,2% від загальної кількості працівників медустанов.

"Звичайно, це не той результат, який можна назвати позитивним або таким, що нас задовольняє. Проте колапсу медичної системи або ж масового відсторонення медиків у час пандемії ми вже точно не фіксуємо" , — наголосив чиновник.

Також, за словами Кузіна, всього відсторонено 7531 представник професій, які мали вакцинуватися. Серед них найбільше працівників комунальних установ – 4578 осіб, додав він. Також не вакцинувалися 1001 співробітник господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу, уточнив Кузін.