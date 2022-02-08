Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від COVID-19, - NYT

Американська компанія Johnson & Johnson призупинила виробництво своєї вакцини від коронавірусу. Наприкінці 2021 року компанія закрила єдиний завод, що виробляє партії вакцини, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами людей, знайомих з цим рішенням, завод в голландському місті Лейдені замість вакцини від коронавірусу виробляв експериментальний, але потенційно більш прибутковий препарат для захисту від іншого вірусу.

Призупинення роботи підприємства тимчасове. Очікується, що після паузи в кілька місяців завод в Лейдені знову почне випускати вакцину від COVID-19.

Проте протягом наступних кількох місяців перерва може призвести до скорочення поставок вакцини компанії Johnson & Johnson на кілька сотень мільйонів доз, за словами одного з людей, знайомих з рішенням.

Для виробництва вакцини були найняті інші підприємства, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволу регулюючих органів на відправку виробленого ними препарату в пляшки.

Рішення Johnson & Johnson призупинити виробництво вакцин застав зненацька чиновників двох найважливіших клієнтів компанії: Африканського союзу і COVAX.

"Зараз не час для перемикання виробничих ліній, коли життя людей у всьому світі, що розвивається, висять на волосині" , - сказав доктор Айоаде Алакіджа, один з керівників програми Африканського союзу з доставки вакцин.

Джейк Сарджент, представник компанії Johnson & Johnson, відповів в електронному листі, що компанія "зосереджена на забезпеченні доступності вакцини там, де її потребують люди", і що її глобальна виробнича мережа "працює день і ніч", щоб допомогти в боротьбі з пандемією.

Раніше повідомлялося, що люди, які отримали бустерне щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson, отримують хороший захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".