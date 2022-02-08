Глава МЗС Іспанії відвідає Україну

Міністр закордонних справ ЄС та співпраці Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено здійснить візит до України. Він перебуватиме в країні 8−9 лютого на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби, повідомляє Новое время.

За інформацією МЗС України, сторони обговорять шляхи стримування РФ від подальшої агресії щодо України.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка та стримування РФ від подальшої агресії" , - йдеться у повідомленні.

Також глави МЗС України та Іспанії планують обговорити збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між країнами.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перебувала в Україні з робочим візитом із 7 по 8 лютого. Зокрема, вона провела зустріч із головою МЗС України Дмитром Кулебою та відвідала Донбас.