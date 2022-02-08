У Фінляндії депутат викликав скандал твітом про Україну та НАТО

Голова парламентського комітету із закордонних справ та депутат парламенту Фінляндії Міка Ніікко заявив, що лідери країн НАТО мають прямо відмовити Україні у вступі до Альянсу. Про це він написав у себе в Twitter враховуючи сьогоднішній візит французького президента Еммануеля Макрона до Києва, закликавши його "розвіяти безперспективні очікування" під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським, повідомляє Обозреватель.

Подібна публікація, що цілком суперечить офіційній позиції Фінляндії з цього питання, викликала шквал критики та хейту. В результаті Ніїкко довелося видалити твіт і написати новий, ніби з вибаченнями і уточнюванням.

"Уточнення. Звичайно, я вважаю, що кожна незалежна держава може подати заявку на членство в НАТО. На цей час членство України в НАТО, як я розумію, нереально. Але продовжувати діалог у цьому напрямку варто зняти напругу" , – звернувся політик до своїх підписників.

Твіт із нібито вибаченнями. Джерело: Twitter Міка Ніікко

Проте вони явно не оцінили такого роду "каяття", наполягаючи на тому, що парламентська фракція "Істинних фінів", до якої входить Ніїкко, має обов'язково розібратися з ідеологічними пріоритетами свого депутата. Окремі фіни категорично наполягають на відставці політика, що осоромився.

"Ця ситуація не виправляється дурними вибаченнями. Візьміть на себе відповідальність за свою нісенітницю і йдіть у відставку з посади голови комітету з закордонних справ" , – прокоментував новий твіт Артту Рінтанен.

Глава фракції Кай Мюккянен запевнив, що політична сила обов'язково відреагує на інцидент і вже на найближчому засіданні вимагатиме від колеги пояснень.