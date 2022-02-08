Bloomberg: Країни ЄС не підтримують відключення Росії від SWIFT

Країни-учасниці Європейського Союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Видання Bloomberg пише, що США пропонували включити відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор і російські банки.

За даними Bloomberg, в координації санкцій з США найбільш активну участь беруть Німеччина, Італія і Франція. При цьому обговорення ведеться в строгому секреті, щоб Росія завчасно не дізналася деталі. Однак через те, що подробиці плану невідомі, до санкцій не можуть повноцінно підготуватися і деякі країни ЄС.

З посиланням на обізнаних джерел Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT неприпустимо.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна вважає необхідним відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у якості покарання за військову агресію.