Порошенко написав таємного листа Зеленському
П'ятий президент України Петро Порошенко надіслав чинному президенту Володимиру Зеленському непублічний лист із закликом залишити чвари на тлі зовнішніх загроз, повідомляє Сьогодні.
Про це розповів дипломат Костянтин Єлісєєв у ефірі телеканалу "Україна 24".
"В одному з інтерв'ю п'ятий президент несподівано сказав, що він нещодавно надіслав президенту Зеленському особистий лист, де звернувся з одним закликом: давайте залишимо внутрішньополітичні дискусії та емоції й об'єднаємо країну перед загрозою повномасштабної російської агресії. Я дуже сподіваюся, що президент Зеленський сигнал отримав, і що президент Зеленський продемонструє лідерство" , – сказав він.
Сам Петро Порошенко раніше розповів про це в інтерв'ю телеканалу CNBS, що вийшло 3 лютого. Він сказав, що це сталося за 2,5 тижні до цього.
"Я написав особистий лист і віддав йому через спікера парламенту. Це був заклик до єдності. Ми повинні об'єднатися, щоб відбити можливу атаку Путіна" , – сказав він.