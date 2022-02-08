Скандальна блогерка програла суд офіцеру ЗСУ

Солом'янський районний суд Києва відмовив у позові блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens) до офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана та Міністерства оборони. Водночас суд відмовив й у зустрічному позові, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер". Йдеться про уривок відео, в якому дівчина між Україною та Росією обирає останню. Цей ролик вона назвала сфальсифікованим і вимагала спростування та компенсацію.

Суд звернув увагу, що блогерка є публічною особою, а висловлювання офіцера – оціночним судженням.

"Суд прийняв до уваги, що блогерка є публічною особою і дійшов висновку, що висловлювання Штефана, хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятих у спілкуванні людей. Крім того, слова є оцінним судженням про певні події, які не підлягають спростуванню чи доведенню їх правдивості" , – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Штефан зазначив, що продовжить вважати цю справу не проти нього особисто, а проти ЗСУ та України загалом.

"За цей рік було багато майже аналогічних інформаційних приводів, де особи намагалися просунути у своїх меседжах ідеї "русского міра" , – написав він у Facebook ".

Чого вимагала блогерка

Маламан хотіла, щоб восьмисекундний ролик, опублікований Штефаном, був визнаний сфальсифікованим. Також вона вимагала 150 тисяч гривень як компенсацію за моральні страждання та видалення її імені з бази сайту "Миротворець".

На цьому відео дівчина, відповідаючи на запитання "Росія чи Україна?", обирає Росію. Ролик називається "Яка твоя улюблена країна?", а знімали його на Майдані Незалежності – місці, яке є знаковим для українців, на якому вони відстоювали свою свободу та незалежність.

Кадр із ролика, де блогерка обирає Росію. Джерело: кадр відео

Зустрічний позов

Водночас суд відмовив у зустрічному позові проти блогерки. У ньому захист офіцера ЗСУ просив суд визнати недостовірним та спростувати відео Маламан, у якому вона називає Штефана "ганьбою української армії", "фальсифікатором", "провокатором та шахраєм".

Також у позові була вимога щодо компенсації за моральну шкоду у розмірі 300 тисяч гривень, які офіцер обіцяв передати на благодійність.

Посада юридичної компанії "Міллер".

Посада юридичної компанії "Міллер".