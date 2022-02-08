Скандальна блогерка програла суд офіцеру ЗСУ
Солом'янський районний суд Києва відмовив у позові блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens) до офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана та Міністерства оборони. Водночас суд відмовив й у зустрічному позові, повідомляє Обозреватель.
Про це йдеться на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер". Йдеться про уривок відео, в якому дівчина між Україною та Росією обирає останню. Цей ролик вона назвала сфальсифікованим і вимагала спростування та компенсацію.
Суд звернув увагу, що блогерка є публічною особою, а висловлювання офіцера – оціночним судженням.
"Суд прийняв до уваги, що блогерка є публічною особою і дійшов висновку, що висловлювання Штефана, хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятих у спілкуванні людей. Крім того, слова є оцінним судженням про певні події, які не підлягають спростуванню чи доведенню їх правдивості", – йдеться в повідомленні.
Зі свого боку Штефан зазначив, що продовжить вважати цю справу не проти нього особисто, а проти ЗСУ та України загалом.
"За цей рік було багато майже аналогічних інформаційних приводів, де особи намагалися просунути у своїх меседжах ідеї "русского міра", – написав він у Facebook ".
Чого вимагала блогерка
Маламан хотіла, щоб восьмисекундний ролик, опублікований Штефаном, був визнаний сфальсифікованим. Також вона вимагала 150 тисяч гривень як компенсацію за моральні страждання та видалення її імені з бази сайту "Миротворець".
На цьому відео дівчина, відповідаючи на запитання "Росія чи Україна?", обирає Росію. Ролик називається "Яка твоя улюблена країна?", а знімали його на Майдані Незалежності – місці, яке є знаковим для українців, на якому вони відстоювали свою свободу та незалежність.
Зустрічний позов
Водночас суд відмовив у зустрічному позові проти блогерки. У ньому захист офіцера ЗСУ просив суд визнати недостовірним та спростувати відео Маламан, у якому вона називає Штефана "ганьбою української армії", "фальсифікатором", "провокатором та шахраєм".
Також у позові була вимога щодо компенсації за моральну шкоду у розмірі 300 тисяч гривень, які офіцер обіцяв передати на благодійність.
- Потім вона обізвала захисника "ганьбою української армії" і заявила, що піде до суду. Міністерство оборони тим часом закликало її відповісти на контрольне питання: Україна чи Росія?
- Згодом Di.rubens внесли до бази сайту "Миротворець".
- 20 січня вона виклала нове відео з відповіддю Міноборони. У ньому дівчина процитувала вірш із дитсадка про "маленьку українку".
- Потім стало відомо, що з дівчиною відмовилися співпрацювати багато брендів, зокрема Nestle, Borjomi, Prometheus, ASUS.