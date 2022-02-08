Столичних вчителів звільнили за відмову викладати українською

У Києві після скандалу звільнили двох вчителів. Вони відмовлялися викладати українською мовою, а один зі звільнених після зауваження учня вибухнув образами на його адресу.и, повідомляє УНІАН.

Ззвільнені вчителі працювали у столичному ліцеї №303 Дарницького району та школі №152 Деснянського району.

Перевірки у загаданих закладах вирішили провести після оприлюднених у мережі роликів.

"Зокрема, йдеться про відмову вчительки німецької мови ліцею застосовувати державну мову під час освітнього процесу та реакцію на відповідне зауваження учня, а також застосування недержавної мови вчителем історії та образи на адресу учнів спеціалізованої школи №152" , - йдеться у повідомленні.

"Факт застосування недержавної мови педагогічним працівником ліцею в освітньому процесі під час проведення заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надану належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом" , – йдеться у відповіді ліцею №303.

Вчителю оголошено догану, вона свою провину визнала та прийняла рішення про звільнення за власним бажанням.

Адміністрацією школи №152 повідомляється, що вчителю історії також "було оголошено догану за порушення чинного законодавства з питань дотримання педагогічної етики, вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника". За заявою педагогічного працівника вчителя було звільнено з роботи.