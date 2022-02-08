"Заметіль-2022". По всій Україні почалися командно-штабні навчання ЗСУ

У Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Навчання є плановим заходом в рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ. Наприклад, протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них - 70 командно-штабних навчань із залученням військ.

"Цього року програма бойової підготовки буде не менш насиченою. Збройні сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку ситуації у сфері безпеки" , - йдеться в повідомленні.

Головною метою навчань "Заметіль-2022" є нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони. Навчання триватимуть протягом лютого в певних районах по всій території України.