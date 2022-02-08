Немає автономії для Донбасу: США звинуватили Кремль у викривленні "Мінська"

Мінські угоди не передбачають автономії для окремих районів Донецької та Луганської областей у складі України, як це стверджують представники Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні, .

"Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія" , — йдеться у заяві.

У Посольстві зазначають, що Україна намагається реалізувати Мінські угоди, зокрема продовжуючи дію закону про особливий статус ОРДЛО.

"Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми та вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила" , — заявили в дипмісії.