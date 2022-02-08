У парламенті Словаччини проросійські депутати осквернили прапор України

У вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини трапився інцидент з українським прапором, повідомляє УНІАН.

Під час засідання депутати планували затвердити оборонну угоду із США, яка дозволила б американській армії використовувати інфраструктуру двох військових аеропортів у Словаччині.

Двоє депутатів з ультраправої та проросійської "Народної партії Наша Словаччина" Андрей Медвецький та Петер Крупа заблокували трибуну, закривши її розгорнутим словацьким прапором. У такий спосіб вони планували зірвати голосування.

Водночас представники провладної партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк на противагу колегам вийшли до трибуни та розгорнули прапор України. У відповідь на це депутат Медвецький взяв пляшку води та почав обливати прапор України й депутатів, які його тримали.

Однак інцидент не злякав депутатів з українським прапором. Вони струсили воду та продовжили стояти поруч з трибуною, демонструючи підтримку України. Тоді їхні однопартійці Марек Котлеба та Станіслав Мізік грубо відібрали український прапор та дали ляпаса Жіяку. Від удару злетіла захисна маска депутата.

Згодом Жіяк повідомив, що буде звертатися до поліції із заявою про викрадення прапора.