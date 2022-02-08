На Хмельниччині лікарня взяла кредит для виплат зарплати працівникам

На Хмельниччині лікарня взяла кредит для виплат зарплати працівникам

Славутська міська лікарня, що на Хмельниччині, була змушена взяти короткостроковий кредит для виплати заробітної плати працівникам медзакладу, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у повідомленні Славутської міської ради з посиланням на заяву директора лікарні Леоніда Радзивілюка.

"Станом на 7.02.2022 р. КП "Славутська МЛ" не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій", - йдеться у повідомленні.

"Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою АТ "Ощадбанк" овердрафт (короткостроковий кредит) і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - додали у міській раді.

Суму кредиту в установі не вказали.

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