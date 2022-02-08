Мікрозаробітки українців можуть оподаткувати

В Україні можуть оподаткувати 14 видів професійної діяльності, якими українці часто займаються для підробітку. Відповідні зміни внесено до проєкту податкової реформи. Зокрема, обкласти податком можуть таксистів, нянь, астрологів та ін, повідомляє Обозреватель.

Офіційні документи ще не опубліковані. Однак за повідомленнями ЗМІ, передбачається, що ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%. Для його сплати громадянам необхідно буде зареєструватися у податковій та використовувати касовий апарат.

Втім, податкова ставка може виявитися вищою за 5,5%. У разі якщо загальна сума доходу від підробітку перевищить 153 мінімальні зарплати на рік, розмір податку збільшиться більш ніж у 3 рази – до 18%.

Виходячи з того, що до жовтня 2022 року розмір мінімалки в Україні становитиме 6,5 тис. грн (потім – 6,7 тис. грн) йдеться про такі суми:

994,5 тис. грн на рік (1,025 млн грн на рік);

82 875 грн на місяць (84,425 грн на місяць).

При цьому зазначається, що розраховуватиме суму податку буде податкова. Платник же отримуватиме через Дію звіти з інформацією про суму, необхідну для сплати. Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця (за підсумками попереднього місяця).

Які підробітки хочуть оподаткувати

Передбачається, що податком буде обкладено 14 видів підробітків. Зокрема: