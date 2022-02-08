У Білому домі натхненні зустріччю Макрона та Путіна
Сполучені Штати натхненні зусиллями з дипломатичної взаємодії навколо України, а також переговорами французького лідера Емманюеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна. Про це заявила на регулярному брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, повідомляє ТАСС.
"Ми натхненні будь-якими зусиллями щодо дипломатичної взаємодії", - сказала вона, коментуючи візит французького президента до Москви.
При цьому Псакі наголосила, що у Вашингтоні зараз не можуть дати оцінку того, чи наблизили переговори Макрона та Путіна деескалацію навколо України.
"Ми досі не можемо дати жодних прогнозів того, що робитиме президент Путін. Ми не можемо контролювати те, що Росія робитиме далі", - сказала вона, відповідаючи на відповідне питання.