У Білому домі натхненні зустріччю Макрона та Путіна

Сполучені Штати натхненні зусиллями з дипломатичної взаємодії навколо України, а також переговорами французького лідера Емманюеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна. Про це заявила на регулярному брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, повідомляє ТАСС.

"Ми натхненні будь-якими зусиллями щодо дипломатичної взаємодії" , - сказала вона, коментуючи візит французького президента до Москви.

При цьому Псакі наголосила, що у Вашингтоні зараз не можуть дати оцінку того, чи наблизили переговори Макрона та Путіна деескалацію навколо України.