УЄФА розпочали розслідування через кричалку українських уболівальників

УЄФА розпочали розслідування через кричалку українських уболівальників

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочав дисциплінарне розслідування за фактом можливих дій українських уболівальників під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії, повідомляє Ділова столиця.

"Інспектор УЄФА з етики та дисципліни був призначений для проведення дисциплінарного розслідування повідомлень про інциденти, які, ймовірно, мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року між Україною та Росією, який відбувся 4 лютого 2022 р.", — сказано в повідомленні пресслужби УЄФА.

Зазначимо, під час матчу українські вболівальники співали гімн, Червону руту, а також відому кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Раніше Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через "дискримінаційну" поведінку вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Нагадаємо, 4 лютого у півфінальному матчі Євро-2022 збірна України з рахунком 2:3 поступилася збірній РФ.

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