УЄФА розпочали розслідування через кричалку українських уболівальників

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочав дисциплінарне розслідування за фактом можливих дій українських уболівальників під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії, повідомляє Ділова столиця.

"Інспектор УЄФА з етики та дисципліни був призначений для проведення дисциплінарного розслідування повідомлень про інциденти, які, ймовірно, мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року між Україною та Росією, який відбувся 4 лютого 2022 р." , — сказано в повідомленні пресслужби УЄФА.

Зазначимо, під час матчу українські вболівальники співали гімн, Червону руту, а також відому кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Раніше Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через "дискримінаційну" поведінку вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Нагадаємо, 4 лютого у півфінальному матчі Євро-2022 збірна України з рахунком 2:3 поступилася збірній РФ.