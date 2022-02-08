"Класичної війни не буде" - Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель не вважає, що агресія Росії може перерости у повномасштабну війну в Європі, але Москва може завдати значної шкоди Україні іншими способами, повідомляє Новое время.

"Я б не казав, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни у стилі Другої Світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вторгнутися в Україну, як Гітлер напав на Радянський Союз у 1941 році" , - заявив Боррель під час дискусії Бесіди Жана Моне у Вашингтоні.

Глава дипломатії ЄС додав, що нарощування військ РФ біля кордону України спричинило найгострішу кризу безпеки в Європі з часів холодної війни.

"Я не думаю, що ми зіткнемося з класичними бойовими діями із застосуванням піхоти, окупацією міст та захопленням територій. Це не означає, що Росія не здатна заподіяти шкоду Україні, наступаючи на її землю" , - наголосив Боррель.

Дипломат зазначив, що Росія може дестабілізувати ситуацію іншими способами. На його думку, це може бути:

кібервійна;

політична дестабілізація;