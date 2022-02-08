Чеський мільйонер розігнався на авто до 417 км/год, йому загрожує в’язниця

У Німеччині чеський мільйонер розігнав автомобіль до 417 км/год і опублікував відео в Мережі, повідомляє InfoResist.

Мільйонер Радім Пассер знаходиться під слідством через те, що набрав дуже високу швидкість машини на автомагістралі в землі Саксонія-Ангальт. Прокуратура заявила, що якщо розслідування встановить винність Пассера, йому доведеться виплатити штраф або його позбавлять волі строком до 2 років.

Водій опублікував на YouTube відео поїздки на Bugatti Chiron між Берліном і Ганновером, яку він здійснив минулого літа. Саме це привернуло увагу до правопорушення.

У коментарях під роликом мільйонер заявив, що на всій дорозі була гарна видимість. Також він додав, що безпека була пріоритетом. Поїздка відбулася о 4:50 у неділю. Поліція почала розслідування після того, як німецькі ЗМІ написали про можливе порушення.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг засудив дії водія. Він акцентував, що попри відсутність у країні обмеження швидкості, автомобіль завжди має бути “під контролем”.