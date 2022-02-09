У Києві оцифрують систему оповіщення населення

Київська міська влада виділила 11 мільйонів гривень з бюджету на оновлення системи оповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій, повідомляє Українська правда.

"На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років. Нова система оповіщення включатиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози" , - інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з коментарем заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

У 2021 році фахівці розробили концепт і проєкт відповідної системи за взірцем подібних систем у містах Польщі, Нідерландів, США та Німеччини.

Крім того, за словами Пантелеєва, міська влада оновить інструкції для різних груп населення щодо порядку дій в разі надзвичайної ситуації. Відповідні інструкції розроблять також для дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.