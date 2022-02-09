Кулеба обговорив з французьким колегою безпеку України

Міністри закордонних справ України та Франції Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні, а також активізацію "нормандського формату", повідомляє Ділова столиця.

Як інформує Міністерство закордонних справ України, Кулеба подякував французькому колезі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресивних дій Росії, а також за активні зусилля Франції як посередника на переговорах щодо врегулювання конфлікту.

Ле Дріан, у свою чергу, підтвердив відданість Франції принципу "Жодних рішень щодо України без України" та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє.

Міністри обговорили шляхи деескалації ситуації та активізації політичного врегулювання, зокрема у рамках "нормандського формату". Вони погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Росією військ від державного кордону з Україною та з тимчасово окупованих українських територій.

Співрозмовники наголосили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки.

Глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, а також забезпеченню економічної та фінансової стабільності.