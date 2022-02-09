Глава ОБСЄ відвідає Україну перед візитом до Росії

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що в Україну в четвер, 10 січня, прибуде голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, глава польського МЗС Збігнєв Рау, повідомляє Новое время.

За інформацією Polskie Radio, під час дводенного візиту Рау відвідає Київ та лінію розмежування на Донбас. 15 лютого голова ОБСЄ вилетить до Москви на переговори із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.