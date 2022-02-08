Німецький телеканал переплутав Київ з Москвою

Німецький телеканал Das Erste включення кореспондента з Майдану Незалежності підписав «у прямому ефірі з Москви», повідомляє Новое время.

Відповідне відео опубліковано на сайті телеканалу.

В ефірі йшлося про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Незважаючи на те, що на відео чітко видно центр Києва, у титрах унизу екрана написано, що включення ведеться нібито з Москви. Анонсуючи включення, ведуча зазначила, що кореспондент говоритиме саме з Києва.

На момент публікації відео з неправильним титром досі є на сайті телеканалу.