Паралізовані люди вперше змогли ходити завдяки "розумним" імплантам

Дослідники зі Швейцарії та Італії створили "розумні" імпланти, які дозволяють ходити паралізованим людям. Завдяки їм троє пацієнтів уже отримали можливість пересуватися, повідомляє Обозреватель.

Дослідження проводились у політехнічній школі Лозанни та Університетській лікарні Лозанни. Їхні результати було опубліковано в журналі Nature Medicine.

Як пише La Repubblica, одним із пацієнтів, якому вдалося повернути здатність ходити, став Мішель Роккаті. Чотири роки тому він на мотоциклі потрапив в аварію та був паралізований. Уточнюється, що це перший випадок, коли людина з повністю розірваним хребтом змогла вільно ходити.

"Тепер я можу підніматися та спускатися сходами і сподіваюся, що до весни зможу пройти один кілометр" , – зазначив чоловік.

Мішель Роккаті тепер може пересуватися. Джерело: кадр із відео

У дослідженні йдеться, що у здорової людини нерви в спинному мозку посилають сигнали від мозку до м'язів ніг. У випадку, як у Рокатті, сигнали до ніг не доходять. Однак імплант надсилає сигнал прямо в ноги, що повертає можливість ходити. Щоправда, робить він це лише тоді, коли увімкнений.

Вчені використовували електроди, які просунуті вздовж спинного мозку під хребцями.

Мішель Роккаті був паралізований після автокатастрофи. Джерело: кадр із відео

За словами нейрохірургині Джоселін Блох, імпланти з електродами точно відповідають корінцям спинномозкових нервів, що дає точний контроль над нейронами, які керують певними м'язами.

Пацієнтам імплантують "розумні" імпланти.

Тож усі троє пацієнтів змогли ходити, стояти, крутити педалі, плавати та контролювати рух корпусу вже через день після активації імплантів.

Пацієнтам імплантують "розумні" імпланти.

Люди вибирають бажану інтенсивність певного виду рухів на маленькому планшеті, а той передає сигнал кардіостимулятору черевної порожнини, а потім на низку електродів. Ті стимулюють нервові клітини та ініціюють рух у м'язах.