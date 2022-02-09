Україна отримає британські ракети для кораблів
Велика Британія надасть Україні ракетне озброєння для українського флоту для протистояння агресії Росії у Чорному та Азовському морях. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє Ділова столиця.
"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Попри багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", — розповів дипломат в ефірі "Радіо НВ".
Пристайко додав, що Велика Британія демонструє свою підтримку наданням озброєння. Зокрема, військові угоди підписано на $2 млрд. Він зазначив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох проектів, один із яких – будівництво у Шотландії двох кораблів.
"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в Чорному та Азовському морях", – сказав посол.