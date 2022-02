Білл Гейтс написав книгу про запобігання пандемії

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс написав книгу під назвою "Як запобігти наступній пандемії" (How to Prevent the Next Pandemic). Про це підприємець написав на своєму сайті, повідомляє Лента.Ру.

На його думку, пандемія коронавірусу може стати останньою для людства. У своїй книзі Гейтс описав кроки, за допомогою яких можна уникнути подібних глобальних явищ у майбутньому та забезпечити якісніше медичне обслуговування для всіх людей на планеті. Також він розповів про інструменти, необхідні для ранньої боротьби з патогенами.

Очікується, що книга буде опублікована 3 травня.

Раніше Білл Гейтс висловив сподівання, що пандемія COVID-19 може закінчитися вже у 2022 році, попри те, що з появою омікрон-штаму світ, можливо, переживає її найскладнішу частину.