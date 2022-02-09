Білий дім виключив негайне запровадження санкцій проти "СП-2"

Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2". Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо ввести санкції проти "Північного потоку-2" прямо зараз. Ми не погоджуємося з цим" , - сказала вона на брифінгу.

За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку 2" для тиску на Росію.