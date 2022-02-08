Названо найприбутковіші банки України

За підсумками 2021 року з 71 платоспроможних банків України 66 фінустанов були прибутковими, а збитки отримали лише п'ять із них, повідомляє Корреспондент.

За даними Нацбанку, державні банки минулого року заробили 42,7 млрд гривень, з яких платитимуть дивіденди державі. Ще 22,3 млрд гривень заробили банки іноземних груп, а 12,6 млрд гривень – банки з приватним капіталом.

Першу десятку очолив державний ПриватБанк із прибутком 35,1 млрд гривень (+44% проти 2020 року). Також серед найприбутковіших банків – Райффайзен банк австрійської групи Raiffeisen, ПУМБ, державний Укргазбанк та донька російського Сбербанку МР Банк.

Разом з тим, збитковими у 2021 році виявилися п'ять банків: Альпарі Банк (-6,1 млн гривень), Український банк реконструкції та розвитку (-27,9 млн гривень), БТА Банк (-32 мл гривень), Юнекс Банк (-50 млн гривень), Правекс Банк (-266,2 млн гривень).