МЗС Словаччини вибачилося за образу українського прапора

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок перепросив за те, що депутат парламенту облив водою прапор України. Глава МЗС зазначив, що інцидент стався, коли сам він перебував у Києві на переговорах, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці у Facebook Корчок написав, що Словаччина просить вибачення по дипломатичних каналах.

"Мені шкода і ще більше соромно" , – написав дипломат.

Глава МЗС вважає, що причиною такого вчинку стали "істерія та залякування народу" через оборонну угоду зі США.

"Вони перетворилися на бійку між опозицією та екстремістами в парламенті. Відрізнити їх один від одного вже складно. Символи нашого сусіда, який потрапив у скрутну ситуацію, перестали бути недоторканними" , – написав Корчок.

Він пообіцяв, що, повернувшись з України, прийде до парламенту і разом із міністром оборони країни проведе там дебати з опозицією.