У Берліні відбулася зустріч Макрона із Шольцем та Дудою
У Берліні у вівторок, 8 лютого, відбулися переговори у форматі Веймарського трикутника – президент Франції Еммануель Макрон, очільник Польщі Анджей Дуда та канцлер ФРН Олаф Шольц обговорили ситуацію навколо України, повідомляє Обозреватель.
Лідери країн назвали нашу державу союзником і наголосили на необхідності стабілізувати ситуацію шляхом переговорів, пишуть польські ЗМІ. Президенти говорили про важливість дипломатичного шляху вирішення конфлікту, а також нагадали, що Кремль у разі його нападу на українську державу чекають серйозні наслідки.
Анджей Дуда зазначив, що першочергове завдання лідерів країн – уникнути війни в регіоні Центральної та Східної Європи, оскільки НАТО та ЄС перебувають у найскладнішій ситуації з 1989 року.
"Ми повинні показати, що говоримо в один голос, що нас не можна зламати. Ми повинні показати, що не здамося і не залишимо когось тільки тому, що боїмося, що не зможемо досягти миру", – сказав він.
Політик додав, що важливо захистити міжнародне право та територіальну цілісність країн, які не є ні членами ЄС, ні членами НАТО, але "є нашими союзниками".
"Країна, в якій живуть люди, які хочуть свободи, хочуть незалежності, хочуть суверенітету – я думаю про Україну в цей момент", – сказав Дуда.
Олаф Шольц зі свого боку зазначив, що порушення суверенітету України є неприйнятним. Це, як наголосив політик, матиме політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії.
"У всіх нас є одна спільна мета – збереження миру в Європі за допомогою дипломатії та за допомогою чітких повідомлень та загальної готовності діяти узгоджено", – сказав канцлер Німеччини.
Еммануель Макрон також підтвердив слова колег про те, що найважливіше уникнути війни.
"Мир і спокій важливіший для нашого континенту. Наша мета – зберегти цей мир. Друга мета – зміцнити єдність європейців. Третя – захистити принципи, які зробили Європу тим, чим вона була протягом тридцяти років. Насамперед, йдеться про збереження суверенітету та цілісності всіх держав", – заявив президент Франції
Він також звернув увагу на роль ОБСЄ у діалозі з Росією.
"ОБСЄ має ключове значення, нам потрібно відновити цей діалог. Президенти Путін та Зеленський вже заявили про це публічно. Це єдиний спосіб зберегти мир в Україні", – сказав він.