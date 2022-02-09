Байден порівняв Шольца з Меркель, а Макрона з де Голлем - NBC

Президент США Джо Байден у приватних бесідах порівнював канцлера ФРН Олафа Шольца з його попередницею Ангелою Меркель, а також висловлював думку, що президент Франції Емманюель Макрон "хоче бути" генералом Шарлем де Голлем, повідомляє ТАСС.

Як йдеться у матеріалах NBC з посиланням на джерела в американській адміністрації, на тлі розвитку ситуації навколо України Байден зазначав, що, оглядаючи Європу, він "бачить мало знайомих осіб". При цьому телекомпанія наголошує, що "намагання американського лідера виробити скоординовану відповідь Росії були ускладнені розбіжностями серед країн НАТО щодо того, як сприймати загрозу з боку Москви".

Байден на цьому фоні "відпускав жартівливі зауваження" на адресу своїх європейських колег. Так, нинішній канцлер ФРН Шольц не має нічого спільного з Меркель, наводить оцінку Байдена NBC, не пояснюючи, які саме відмінності мав на увазі лідер США.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, за оцінками Байдена, які наводить NBC, відрізняється "бурхливим характером". Макрон, за оцінками, прагне стати Шарлем де Голлем.

Генерал, який очолив у роки Другої світової війни французький рух Опору і потім став засновником і першим президентом (1959-1969) П'ятої республіки у Франції, до сьогодні вважається в цій країні однією з найзначніших політичних постатей новітньої історії.