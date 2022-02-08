Боррель не вірить, що РФ припинить постачання газу до ЄС

Євросоюз не вірить у те, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи. Про це заявив голова євродипломатії Жозеп Боррель на пресконференції, повідомляє Корреспондент.

"Ми не віримо, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи. Але ми не виключаємо скорочення постачання, для цього ми ведемо переговори з партнерами, які можуть забезпечити додаткові постачання, насамперед із США, Катаром" , - сказав Боррель.

Раніше голова Єврокомісії назвала "дивною" поведінку Газпрому. Країни Євросоюзу мають стати незалежнішими від російського газу, констатувала Урсула фон дер Ляйєн.