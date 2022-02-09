Франція передасть Україні щоденник Пилипа Орлика

В Україну вперше привезуть щоденник Пилипа Орлика "Діаріуш". Його буде виставлено у Національному музеї "Гетьманська столиця" у Батурині, повідомляє Обозреватель.

Як інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України у Facebook, експозицію прилучили до 350-річчя з дня народження гетьмана. Нині рукопис зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби, унікальний щоденник має потрапити до України вже восени 2022 року. Дипломат назвав цю подію історичною для нашої держави.

Кулеба додав, що організацією експозиції щоденника легендарного гетьмана МЗС України займається спільно з МЗС Франції, зокрема з очільником відомства Жан-Ів Ле Дріаном.

"Рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття" , – зазначив він.

У пресслужбі нагадали, що у "Діаріуші" описано кілька років із життя Пилипа Орлика у вигнанні. У ньому гетьман описує своє особисте життя й політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII сторіччя.

Зазначимо, що оригінал Конституції та гетьманську булаву Пилипа Орлика експонували у серпні-листопаді 2021 року у Софії Київській. Конституцію привезли до України зі Швеції вперше за 311 років.