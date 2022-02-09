Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти COVID-обмежень і вакцинації. Як відомо, далекобійники в Канаді заблокували міст на кордоні з США, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Трюдо зазначив, що не проти протестів канадців, але в цьому випадку вони погано впливають на країну, повідомляють місцеві ЗМІ.