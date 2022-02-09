Трюдо закликав далекобійників припинити протести
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти COVID-обмежень і вакцинації. Як відомо, далекобійники в Канаді заблокували міст на кордоні з США, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
Трюдо зазначив, що не проти протестів канадців, але в цьому випадку вони погано впливають на країну, повідомляють місцеві ЗМІ.
"Канадці мають право протестувати, не погоджуватися зі своїм урядом і висловлювати свою думку. Ми завжди будемо відстоювати це право. Але для ясності: ви не маєте права блокувати нашу економіку, нашу демократію або повсякденне життя наших співгромадян. Це має припинитися", - заявив Трюдо.