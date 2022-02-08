Зеленський призначив голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 48/2022 про призначення Олексія Кулеби – першого заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень – головою Київської ОДА. Документ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Дзеркало тижня.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації" , - йдеться у президентському указі﻿ №48/2022 від 8 лютого 2022 року.

Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням та висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.