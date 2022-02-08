США за необхідності збільшать допомогу Україні - військовий аташе

Військовий аташе при посольстві США в Україні Брендон Преслі запевнив, що в разі потреби військова допомога нашій країні буде збільшена в рази, повідомляє Укрiнформ.

Про це йшлось під час зустрічі Брендона Преслі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським, інформують СВ у Фейсбуці.

Сирський та Преслі обговорили безпекову ситуацію навколо України та перспективні напрямки військового співробітництва.

"Представник США запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжать надавати необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і в навчанні українських військових. У разі потреби кількість допомоги буде збільшено в рази" , - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою командувач Сухопутних військ ЗСУ подякував за підтримку в непростий для України час.

Зазначається, що це вже друга зустріч Сирського та Преслі з початку року.