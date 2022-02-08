Глави Міноборони Британії та Польщі обговорили Україну

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на зустрічі з польським колегою Маріушем Блащаком заявив, що Лондон і Варшава відстоюватимуть політику відкритих дверей НАТО та суверенітет України, повідомляє Укрiнформ.

"Польща є одним з наших найдавніших союзників. Як сильні партнери в НАТО та Європі, ми будемо твердо стояти на захисті територіального суверенітету України та політики відкритих дверей НАТО" , - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті уряду Великої Британії.

Воллес також зазначив, що обговорював Блащаком необхідність постійного діалогу з Росією задля забезпечення деескалації поблизу кордону України.