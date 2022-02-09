Багаті інвестори стурбовані падінням на ринках

Обвал американського фондового ринку в січні налякав багатих інвесторів і змусив їх накопичувати готівку, а не тримати її в акціях, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з січневим опитуванням швейцарського фінансового холдингу UBS Global Wealth Management, майже половина заможних людей у всьому світі заявили, що вони сильно стурбовані падінням на ринках. Рік тому цього ж місяця своє занепокоєння висловлювали 45 відсотків опитаних, пише Bloomberg.

У США ж 61 відсоток тих, хто голосував, заявили, що зберігають більше 10 відсотків свого інвестпортфеля в готівці та їх еквівалентах, коли як рік тому про це заявили 59 відсотків інвесторів. Понад 80 відсотків також вважають, що адміністрація американського президента Джо Байдена має зробити контроль над інфляцією одним із пріоритетів політики.

Побоювання американців обумовлені інфляцією та можливим підвищенням процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США. На тлі цих проблем вони чекають «підходящої можливості» для інвестицій у такі сектори, як охорона здоров'я та технології. Крім того, за даними UBS, багаті американські інвестори йдуть на випередження і беруть нові та рефінансують наявні іпотечні кредити, щоб встигнути зробити це до підвищення процентної ставки.

Опитування відбувалося з 4 по 24 січня — саме у цей період ключовий фондовий індекс S&P 500 упав за добу на 12,4 відсотка. UBS опитав 3000 осіб з активами не менше одного мільйона доларів та 1200 власників бізнесу, чия річна виручка перевищує мільйон доларів.

Інвестори все ще мають сумніви щодо посилення грошово-кредитної політики, хоча акції американських компаній виросли з січневих мінімумів.