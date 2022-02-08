ЄС виключає наплив українських біженців у разі агресії РФ

ЄС не вважає ймовірним сценарій, за яким унаслідок агресії РФ проти України Європа стикнеться з потоком українських біженців, та з розумінням ставиться до прохань Києва уникати такої нервової риторики, повідомляє Укрiнформ.

Про це у Вашингтоні під час дискусії в рамках «Бесід Жана Монне» під егідою посольства Франції та Атлантичної ради, заявив Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, йдеться на сайті мультимедійного порталу ЄС.

Саме так Боррель відповів на запитання, що ЄС має намір робити, якщо в Україні повториться сценарій колишньої Югославії, з якої внаслідок війни виїхали близько 10% населення.

«Ви прораховуєте найгірший сценарій... Але українці - це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо декілька країн у нашому сусідстві, які мають безвізовий режим. Тож українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів. У кризовій ситуації, якщо українці бажатимуть поїхати до Європи - вони вільні від віз. Але ми, безумовно, не розглядаємо це як найбільш ймовірний сценарій» , - зауважив дипломат.

«До речі, я б сказав, що більше ми будемо репетувати - «О боже, мільйони українців прийдуть в Європу!», - тоді вже Україна буде просити нас дещо знизити інтенсивність наших висловлювань», - додав Боррель.

Відповідаючи на уточнювальне запитання модератора, чи не таке послання українська влада намагається наразі донести до американської сторони та до міжнародних медіа, Високий представник ЄС зауважив, що це застереження з боку України є зрозумілим.

«Вони не кажуть нам, щоб ми не хвилювалися. Вони кажуть - будьте занепокоєні, але намагайтеся контролювати ваші наративи. Тому що ці наративи завдають їм фінансової шкоди. Абсолютно нормально, що українці занепокоєні фінансовими наслідками навіть не війни, а лише цих розмов про війну. Вони страждають фінансово. Капітал - це така річ, що зникає дуже швидко» , - сказав Боррель.

Він нагадав, що з 2014 року ЄС надав Україні понад 17 мільярдів євро фінансової допомоги для розвитку економіки та підвищення стійкості. Протягом минулих тижнів Єврокомісія вийшла з пропозицією виділити ще близько 1,5 мільярда євро для стабілізації економіки в умовах спровокованої Росією кризи. За словами Високого представника, ЄС буде продовжувати підтримувати Україну, процеси реформ та демократичні перетворення.