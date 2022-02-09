Журналісти опублікували зарплати українських міністрів

У 2021 році найбільше серед українських міністрів заробив глава МЗС Дмитро Кулеба – понад 1 мільйон гривень. До трійки лідерів також увійшли керівники Міносвіти та Мінсоцполітики, повідомляє Обозреватель.

Видання "Слово і діло"проаналізувало дані, отримані у відповідях на відповідні запити.

У середньому Кулеба отримував близько 88,9 тисячі гривень на місяць, а в грудні йому нарахували 213 тисяч – оклад, надбавки, відпускні, матеріальна допомога на оздоровлення.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заробив 911,8 тисячі гривень – в середньому 75,9 тисячі на місяць.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заробила 899,7 тисячі гривень – в середньому 74,9 тисячі на місяць.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив лише 687 тисяч гривень, а середня його зарплата на місяць склала 57,2 тисячі.

Найменше заробили міністри, призначені влітку-восени чи нещодавно. Серед них міністерка економіки Юлія Свириденко, міністерка з питань окупованих територій Ірина Верещук (приблизно 125 тисяч), а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін – 105,2 тисячі.

Зарплати міністрів у 2021 році. Джерело: "Слово і діло"

Із заступників найбільше заробили:

Еміне Джапарова (МЗС) – 1,1 млн грн,

(МЗС) – 1,1 млн грн, Анатолій Петренко (Міноборони) –

1,1 млн грн,

(Міноборони) – 1,1 млн грн, Віталій Музиченко та Євген Котик (Мінсоцполітики) – по 1 млн грн,

(Мінсоцполітики) – по 1 млн грн, В'ячеслав Негода (Міністерство розвитку громад та територій) – понад 1 млн грн.

П'ять заступників, які заробили найбільше. Джерело: "Слово і діло"

Крім того, рекордну суму в грудні заробила Ганна Маляр (Міноборони) – понад 350 тисяч гривень. А ось найменше виплат дісталося Єгору Божку (МЗС) – 3,2 тисячі гривень.