В ОБСЄ ініціювали "Оновлений діалог з євробезпеки"

Чинний голова ОБСЄ, керівник МЗС Польщі Збігнєв Рау на зустрічі високого рівня у Відні ініціював дискусію "Оновлений діалог щодо європейської безпеки" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD), повідомляє Укрiнформ.

"Я щойно мав можливість ініціювати нові неформальні дебати в рамках ОБСЄ. Ми назвали цей процес "Оновлений діалог щодо європейської безпеки" , - заявив Рау на пресконференції.

За його словами, ризик великої війни у Європі зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років: "Ескалація конфлікту навколо Україні призведе не лише до нових людських страждань, вона також матиме політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки. Окрім цього, ми маємо в регіоні ОБСЄ триваючі чи "заморожені" конфлікти та масове порушення ключових принципів і зобов’язань".

Рау наголосив на важливості використання дипломатії та діалогу для деескалації, побудови довіри, транспарентності та співробітництва. Він привітав зусилля США й РФ у цьому напрямку як на двосторонньому рівні, так і в рамках Ради НАТО - Росія, а також наголосив, що "ОБСЄ може їх доповнити та посилити".

Чинний голова ОБСЄ нагадав, що раніше саме ця організація сприяла стабілізації безпекової ситуації у Європі та завершенню "холодної війни".

"Ми можемо й мусимо розбудовувати цю спадщину. ОБСЄ – це найкращий форум для безпекового обговорення, що може відновити довіру та передбачуваність від Ванкувера до Владивостока… Ця організація залишається ключовим стовпом міжнародної системи" , - заявив Рау.

Він запропонував країнам-учасницям сфокусуватися на Оновленому діалогу щодо європейської безпеки та "зміцненні широкого набору заходів з побудови довіри", охопивши такі сфери, як "військова транспарентність, зменшення ризиків, запобігання інцидентам та невійськові аспекти безпеки".

"Ми сподіваємося на обговорення заходів, спрямованих як на запобігання конфліктам, так і на їх розв’язання" , - додав політик.

Очікується, що після зосередження на контролі над озброєннями та заходах зміцнення довіри й безпеки діалог перейде до вироблення рекомендацій у сферах невійськових загроз, включаючи гібридну війну, кібербезпеку та дезінформацію.

"Оновлений діалог щодо європейської безпеки створює платформу, на якій можна пояснити розуміння фундаментального концепту всеосяжної безпеки та її неподільності, мирні відносини між державами та їх ставлення до принципів ОБСЄ, таких як суверенна рівність, утримання від погрози силою чи застосування сили, а також недоторканність кордонів" , - пояснив Рау.

Заплановано, що процес відновлення Європейського безпекового діалогу буде базуватися у столиці Австрії. Основну частину підготовчих зустрічей та регулярну координацію здійснюватимуть постійні представники у Відні. Польське головування в ОБСЄ надаватиме додатковий імпульс цьому процесу шляхом скликання неформальних політичних зустрічей високого рівня.