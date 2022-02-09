У Британії створили літаючих роботів розміром із комаху

Команда вчених Бристольського державного університету в Англії розробила нову систему автономних роботів із махаючими крилами. Розмір цих андроїдів можна порівняти з параметрами бджіл, мух та інших невеликих комах, повідомляє Обозреватель.

"Винайдена система дозволить прокласти шлях до менш витратних, легших і ефективніших мікролітаючих роботів для моніторингу навколишнього середовища, пошуково-рятувальних робіт та розгортання в небезпечних умовах" , – зазначено в повідомленні.

Керівник групи вчених, професор робототехніки Джонатан Россітер звернув увагу, що нові апарати, що літають, були натхненні механічними бджолами, створеними для штучного запилення рослин на великих територіях. Однак приводити крильця в рух доводилося внаслідок складного комплексу двигунів і шестерень, а це додавало зрештою небажану вагу та проблематичність в обслуговуванні.