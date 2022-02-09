Зеленський розповів про результати зустрічі з Макроном

Президент Володимир Зеленський вважає надзвичайно важливим партнерство України та Франції в безпековій сфері, повідомляє Укрінформ.

"Україна продовжує бути центром світової дипломатії. Сьогодні радо вітав у Києві Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Цей візит – підтримка з боку Франції кожного українського громадянина. І я дуже ціную це" , - написав він у Телеграмі.

Глава держави відзначив, що під час зустрічі з Макроном найбільша увага була приділена питанню безпеки України, Європи та світу.

"Хочу констатувати, що ми маємо спільне бачення актуальних загроз і викликів. Тож партнерство України й Франції у цій сфері сьогодні надзвичайно важливе" , - наголосив Президент.

За його словами, Макрон запевнив, що Франція готова й надалі сприяти деескалації та досягненню миру, зокрема в межах зустрічей "Нормандської четвірки".

Очікується, що майбутні перемовини на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату, які відбудуться в Берліні, відкриють шлях до проведення саміту "Норманді" на найвищому рівні.

"Поряд із безпековою підтримкою Україна високо цінує допомогу Франції в забезпеченні стійкості нашої економіки. Сьогодні Президент Еммануель Макрон оголосив про рішення надати українському уряду 1,2 млрд євро фінансування: кредит на суму 200 млн євро та фінансові гарантії на 1 млрд євро. Ці кошти надаватимуться додатково до вже виділеної Євросоюзом макрофінансової підтримки на таку ж суму і спрямовуватимуться на конкретні проєкти розвитку" , - вказав Зеленський.

Важливим результатом переговорів, за його словами, стала також фіналізація домовленостей щодо залучення Франції до спільних проєктів в Україні.

Зокрема йдеться про постачання для Укрзалізниці 130 локомотивів компанії Alstom, постачання компанією Desautel 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки для потреб ДСНС, що зміцнить матеріально-технічну базу українських рятувальників, будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби та військово-технічне співробітництво між Укроборонпромом і французькою компанією Thales.

Крім того, Укроборонпром та французька сторона підписали спільну заяву щодо реформи оборонно-промислового комплексу України.