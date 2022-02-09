У Конгресі наполягають на збільшенні поставок зброї Україні

Сполучені Штати повинні постачити в Україну якомога більше зброї в дуже короткі терміни для захисту від російської агресії. Таку думку висловив депутат Палати представників Конгресу США від демократів, член комітету зі збройних сил та комітету з розвідки Джейсон Кроу, повідомляє Укрінформ.

Під час обговорення кризи, спричиненою військовою ескалацією РФ, на онлайн-заході, організованому Інститутом Хадсона Кроу сказав:

«Жодних сумнівів у тому, що президент Путін готує все для вторгнення. І думаю, на цей момент широкомасштабне воєнне вторгнення досить імовірне. Річ не лише в кількості батальйонних тактичних груп, колонах бронетехніки, артилерії, а й у підготовці тилового забезпечення, боєприпасів, пального, польових шпиталів, запасів крові тощо. Це своєрідні завершальні компоненти, потрібні для вторгнення».

Проте, на переконання конгресмена, Путін сильно прорахувався, вважаючи, що Україна залишилася такою, якою була у 2014 році, і вторгнення зустріне мінімальний опір.

«Це країна, яка вже десять років рухається на Захід, яка користується свободами і в якій зароджується демократія. Це країна, яка воює з Росією вже більш як сім років, має постійний потік загиблих і поранених українських солдатів, які повертаються в Україну з фронту» , - наголосив Кроу.

На його думку, в умовах війни «почуття українського суверенітету, ідентичності як окремої країни значно зросло». А модернізація ЗСУ, яка відбулася за останні кілька років, дала можливість проводити загальновійськові операції.

Конгресмен зазначив, що в разі вторгнення буде накладено руйнівні санкції на Росію та «базу підтримки Путіна з його олігархами, які звикли подорожувати й витрачати всі ті гроші, які вони заробляють на газі, у Парижі та інших місцях по всьому світу».

«Якщо вони більше не зможуть це робити, думаю, це матиме суттєвий тиск на Путіна» , - додав він.

Кроу також наголосив на «готовності й рішучості» США допомагати в кіберопераціях, обороні, розвідці, а також в організації та забезпеченні опору:

«Я думаю, ми повинні чітко заявити, що готові підтримувати довгостроковий рух українського опору».

За словами політика, сотні тисяч українців пройшли війну і мають бойовий досвід для організації територіальної оборони.

Він підкреслив, що для США важливо підтримувати Україну з кількох міркувань. По-перше, не можна допустити прецеденту захоплення «демократичної суверенної країни, не кажучи вже про те, що це наш партнер». По-друге, для світової економіки, зокрема Європи, важлива стабільність. По-третє, «інші дивляться на те, що ми тут робимо».