Сенатор США підтвердив зупинку "СП-2" при нападі РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив групу сенаторів США, що газопровід "Північний потік 2" не буде запущено, якщо відбудеться ескалація ситуації в Україні. Про це заявив у вівторок лідер меншості у сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хороша новина полягає в тому, що він підтвердив те, що вчора сказав президент Джо Байден: якщо відбудеться вторгнення, "Північний потік 2" не просуватиметься вперед" , - сказав Макконнелл журналістам, його виступ транслював телеканал C-span.

Тим часом у понеділок Шольц на спільній прес-конференції з президентом США уникав прямого підтвердження того, що газопровід "Північний потік 2" буде зупинено у разі ескалації ситуації в Україні.

"У тому, що стосується санкцій, ми діятимемо узгоджено" , - заявив канцлер.

При цьому Шольц не сказав назви газопроводу.